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Известный путешественник раскрыл секрет удачных фотографий из отпуска

Путешественник Шанин назвал хаотичные движения главной ошибкой туристов при съемке

Фото: unsplash

Известный путешественник, член Союза кругосветчиков России, писатель и автор канала на YouTube Валерий Шанин раскрыл секрет удачных фотографий из отпуска. Своими рекомендациями он поделился в интервью радио Sputnik.

Так, он назвал хаотичные и бессистемные движения во время съемки самой главной ошибкой туристов — Шанин напомнил, что в фотографии есть три вида планов, о которых важно помнить: общий, средний и крупный.

По словам эксперта, необходимо также иметь собственную «фишку», которая будет отличать фотографии от других. «Если человек снимает "что вижу, то пою", как правило, это и ему неинтересно», — подчеркнул Шанин.

Кроме того, писатель посоветовал не увлекаться селфи, так это может говорить об «отсутствии ярко выраженных интересов». «Я лично селфи не снимаю, потому что столько интересного все время вокруг, что мне как-то некогда лезть самому в камеру», — добавил он.

В заключение он порекомендовал тщательно просматривать все фотографии, сделанные в поездке, и отбирать для показа только самые лучшие.

Ранее в мае аналитики американской компании для онлайн-покупок WeThrift выявили 10 самых популярных мест в мире по количеству поисковых запросов пользователей на платформе Pinterest. Самым востребованным туристическим направлением эксперты назвали город Порту в Португалии.

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Мария Гейн
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