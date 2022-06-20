ФСБ задержала намеревавшегося собирать сведения о силовиках гражданина Эстонии

Под Мурманском ФСБ задержала гражданина Эстонии за намерения собирать сведения о силовиках

В Мурманской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Эстонии, намеревавшегося собирать секретные сведения о российских силовиках по заданию спецслужб своей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина признался, что является иностранном агентом и в течение длительного времени выполнял задания от эстонских властей как в России, так и в странах Европы. Ему предъявили официальное предостережение о недопустимости действий, «создающих условия для шпионажа».