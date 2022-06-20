Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ задержала намеревавшегося собирать сведения о силовиках гражданина Эстонии

Под Мурманском ФСБ задержала гражданина Эстонии за намерения собирать сведения о силовиках

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

В Мурманской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Эстонии, намеревавшегося собирать секретные сведения о российских силовиках по заданию спецслужб своей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина признался, что является иностранном агентом и в течение длительного времени выполнял задания от эстонских властей как в России, так и в странах Европы. Ему предъявили официальное предостережение о недопустимости действий, «создающих условия для шпионажа».

Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине
В мусорном контейнере в Москве обнаружили тело новорожденного ребенка
В России отреагировали на транспортную блокаду Калининграда
ФСБ задержала намеревавшегося собирать сведения о силовиках гражданина Эстонии
Названа замена западным стройматериалам в России
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
Политолог рассказал об изменениях в политике Макрона после парламентских выборов
Мужчина устроил стрельбу в фудмолле «Депо» в центре Москвы
Атомные подлодки Северного флота применили крылатые ракеты на учениях
Жестокое избиение подростков в подмосковной электричке попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.