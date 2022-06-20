Малышева назвала неочевидную причину гипертонии

Малышева назвала проблемы с почками неочевидной причиной гипертонии

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неочевидную причину высокого давления. Специалисты заявили, что к гипертонии могут приводить проблемы с почками. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В случае, если таблетки от гипертонии не помогают снизить давление, нужно обследовать почки, порекомендовали врачи.

Причиной высокого давления, как сообщили медики, может быть сужение сосудов почки. «Если почка получает меньше крови, она думает, что кровь теряется, что давление низкое, и вырабатывает массу фактов, чтобы поднять артериальное давление», — объяснил Гандельман. Из-за этого ни один препарат не может снизить его давление, добавил он.

Малышева рассказала, что для устранения проблемы врачи расширяют сосуды почек при помощи стента, в результате чего почки начинают получать достаточно крови. «Почка перестает думать ошибочно, что нет крови в организме, что давление низкое в организме, и оно снижается очень быстро», — пояснил Гандельман.

Ранее Малышева назвала три способа снизить артериального давления без таблеток. По словам доктора, помочь в этом могут физические нагрузки, снижение веса, а также ограничение употребления соли.