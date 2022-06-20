В ЛНР заявили о критической ситуации в Северодонецке

В НМ ЛНР заявили о невозможности доставить гуманитарную помощь в Северодонецк

Жители Северодонецка находятся в критической ситуации, так как в город практически невозможно доставить гуманитарную помощь. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, люди в Северодонецке оказались «заложниками» из-за проблем с гуманитарной помощью. Он отметил, что силы ЛНР и российские военные пытаются доставлять в город провизию и эвакуировать раненных, но работу усложняют украинские наблюдательные посты, обстреливающие любую движущуюся технику, в том числе гражданскую.

Северодонецк находится под контролем российских войск и НМ ЛНР, но украинские вооруженные силы контролируют промзону комбината «Азот», где так же находятся местные жители.

16 июня в НМ ЛНР сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию из Северодонецка. Также, по словам официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, украинские военные блокируют выход мирных жителей с территории завода «Азот», используя их как живой щит.