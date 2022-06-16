В ЛНР обвинили Украину в срыве эвакуации из Северодонецка

Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в срыве эвакуации из Северодонецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию из Северодонецка. Об этом сообщила Народная милиция (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram.

Как сообщили в ЛНР, для создания гуманитарного коридора были задействованы 80 человек, однако эвакуация так и не состоялась из-за усилившихся артиллерийских обстрелов со стороны украинских военных. Люди были вынуждены вернуться в убежища.

Официальный представитель НМ Иван Филипоненко указал, что украинские военные блокируют выход мирных жителей с территории химического комбината «Азот», используя их как живой щит. «Коридор был организован, было организовано оцепление, была организована возможность безопасного выхода с территории города в более безопасные районы, однако противник (...) активизировал артиллерийские обстрелы. Подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители», — пояснил он.

Ранее вышедшие с комбината «Азот» женщины рассказали о множестве иностранных наемников на заводе. Они сообщили, что иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища.

По оценкам луганских властей, на объекте до сих пор укрываются как минимум 500 гражданских. Утверждается, что их используют в качестве живого щита.