Число пострадавших от жарких дней людей в США увеличилось

Специалисты ЦКЗ связали увеличение жарких дней с более частой госпитализацией пожилых

Увеличение количества жарких дней в году связано с более высокой заболеваемостью среди лиц в возрасте 65 дней и старше по сравнению с более молодыми людьми. К такому выводу пришли специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ), которые изучили связь между жарой и заболеваемостью на примере округов в штате Аризона. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Morbidity and Mortality Weekly Report.

Исследователи изучили заболеваемость, связанную с жарой, в зависимости от возраста, для округов Марикопа и Юма в штате Аризона в период с 2010 по 2020 год, а также проанализировали данные об использовании в период с 2018 по 2019 год пожилыми людьми охлаждающих центров — общественных пространств с кондиционерами для предотвращения перегрева.

Количество жарких дней в округах Марикопа и Юма в среднем увеличилось в период с 2010 по 2020 год (на 1,18 и 1,71 дня в году соответственно). Выявлены более высокие показатели госпитализации из-за жары для взрослых в возрасте 65 лет и старше по сравнению с лицами в возрасте до 65 лет. Из 39 опрошенных взрослых в возрасте 65 лет и старше в округе Юма 44 процента сообщили о недавнем недомогании. 18 процентов сообщили, что стоимость электроэнергии ограничивает использование ими кондиционера.

Ранее исследователи из Великобритании сообщили, что вызванное изменением климата повышение глобальной температуры воздуха приведет к увеличению смертности из-за жары в 1,5 раза. По оценкам, ежегодно в Соединенных Штатах происходит 702 случая смерти, связанных с жарой, и 67 512 посещений отделений неотложной помощи.