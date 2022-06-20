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Экс-депутат Рады заявил о планах Польши захватить запад Украины

Экс-депутат Рады Кива: слова президента Польши Дуды намекают на захват запада Украины
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что выступления президента Польши Анджея Дуды свидетельствуют о попытках Варшавы захватить западную часть Украины. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Кива заявил о планах Дуды о захвате запада Украины. Экс-депутат отметил, что на это намекают слова президента о том, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет». Эти слова Дуда использовал в своей речи по случаю Дня польской диаспоры.

«Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины», — подчеркнул Кива. Он также напомнил о высказывании Дуды о том, что украинцы и поляки смогут «вместе жить на этой земле».

Ранее в Польше призвали сбивать российские ракеты над Западной Украиной. С таким мнением выступил бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности Польши (БНБ) Станислав Козей.

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Марина Совина
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