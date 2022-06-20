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Генерала ВКС Кобана осудили на пять лет за взятку и лишили звания

Генерала ВКС Кобана осудили на пять лет за взятку в 16 млн рублей и лишили звания

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майора Андрея Кобана. Об этом сообщают «Известия».

Помимо этого его лишили звания генерала-майора и конфисковали имущество стоимостью 11 миллионов рублей. Кобана взяли под стражу в зале суда. В ходе расследования он сознался в содеянном и заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой.

По версии следствия, фигурант получил взятку в 16 миллионов рублей от руководства Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники за отсрочку выполнения военного заказа. Из них пять миллионов он получил наличными, а 11 — в виде оплаты отдыха в Крыму и покупки имущества.

Экс-начальника радиотехнических войск ВКС судили в особом порядке без исследования доказательств и допроса свидетелей. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде семи лет колонии и оштрафовать на 35,7 миллиона рублей.

Кобана арестовали в январе 2022 года, после чего сняли с должности.

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Елизавета Новикова
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