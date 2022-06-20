Эксперты объяснили привлекательность некоторых людей для комаров

Metro: комары чаще кусают одетых в темное, вспотевших и женщин

Врачи объяснили, почему некоторых людей комары любят больше других. Эксперты, опрошенные изданием Metro, рассказали, какие группы людей кажутся этим насекомым более привлекательными.

Как объясняет директор косметологической клиники Cosmedics Росс Перри, комары чаще кусают людей с первой и четвертой группами крови, чьи выделения имеют для них особо привлекательный запах, а женщины для комаров более приятная добыча, чем мужчины. Кроме того, продолжает он, важен цвет одежды. «Одетые в темное чаще привлекают насекомых — их лучше видно, а светлые тона сливаются с фоном», — объясняет Росс.

Терапевт Пол Эттингер из лондонской клиники London General Practice добавляет, что комарам интересны большие объемы выдыхаемого углекислого газа, например во время пробежки. Росс, в свою очередь, утверждает, что комары любят кусать вспотевших людей.

«Также комарам больше интересны люди с высокой температурой, в частности беременные женщины, чрезмерно надушенные люди и те, у кого высок уровень гормона стресса кортизола. Это объясняет, почему после первого укуса на нас бросается стая комаров — у испытавшего стресс в это время человека подскакивает уровень кортизола», — подытожил основатель клиники Mind Body Medical Сэм Уоттс.

Ранее сообщалось, что в России вырос риск заболеть лихорадкой Западного Нила после укуса комара. Об опасности заразиться экзотической инфекцией россиян предупредила доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер.