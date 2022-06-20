Кремль сообщил о подготовке новых контактов Путина и Лукашенко

Песков заявил, что контакты Путина и Лукашенко готовятся, о формате сообщат дополнительно

Новые контакты президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко готовятся, об их формате сообщат дополнительно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 20 июня, приводит ТАСС.

«Действительно, контакты двух президентов готовятся», — сказал пресс-секретарь главы государства, но не стал уточнять, будут это очные переговоры или их организуют с помощью видеосвязи.

Ранее Лукашенко сообщал, что в ближайшее время намерен обсудить с президентом России сложившуюся на Украине ситуацию. Глава Белоруссии считает, что в стране «идет какая-то заварушка».

Последняя очная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 23 мая в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.