Спрогнозирован массовый отказ россиян от ипотеки

Банкир Задорнов спрогнозировал, что выдача ипотеки в 2022 году снизится на 15-20 процентов

По итогам 2022 года выдача ипотеки в России может сократиться на 15-20 процентов относительно 2021-го, несмотря на поручение президента снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7 процентов. Такой прогноз сделал председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, у граждан останутся опасения по поводу своей работы и будущего — ситуация менее определенная, чем годом ранее. Однако Задорнов отметил, что снижение ставки на два процентных пункта — ощутимая разница для заемщиков по жилищным кредитам.

«При ипотеке люди даже за полпроцента реальной стоимости кредита борются, обращают на это внимание. Конечно, это даст определенный стимул. Тем не менее мы должны без иллюзии понимать: спрос в этом году будет меньше, чем в 2021-м. Выдача ипотеки, я думаю, по году будет суммарно меньше на 15–20 процентов, чем в прошлом году», — предположил банкир.

Задорнов уточнил, что в 2021 году недвижимость в России подорожала примерно на 18-20 процентов. Эксперт ожидает, что по итогам 2022-го цены замедлят рост на фоне сокращения спроса, которое вынуждает застройщиков держать стоимость. «Скачки могут быть только в отдельных регионах. Также надо учитывать, что выросла себестоимость самой стройки. Поэтому, конечно, такого влияния, как в 2020–2021 годах, ипотека на рост стоимости квадратного метра оказывать не будет», — пояснил специалист.

17 июня президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготным ипотечным программам с 7 до 9 процентов. По словам главы государства, изменение процента по госкредитам возможно на фоне новой ключевой ставки Центробанка.