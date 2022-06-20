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Россиянам рассказали об индексации выплат и новых льготах с 1 июля

Юрист Красовская: часть банков с 1 июля откроет льготные программы кредитования

Фото: Pixabay

Часть российских банков с 1 июля откроет новые льготные программы кредитования и страхования для россиян с детьми, в ряде регионов пройдет индексация, рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. Об этом пишет URA.RU.

Так, по ее словам, в Тамбовской области выплаты гражданам, работающим в сельской местности, инвалидам боевых действий, ежемесячных детских пособиях, выплатах детям-сиротам, увеличатся на 1,04.

В Пермском крае будет индексанция на 1,058 пособия для многодетных семей, надбавки для педагогов, стипендии, выплаты пенсионерам с большим стажем и ветеранам труда. При этом в Калининградской области индексация составит 1,03.

В Московской области будет упрощен порядок на учет для безвозмездного получения земельного участка многодетным семьям. С июля для этого понадобится заявление, свидетельство о заключении брака и согласие на обработку данных.

Кроме того, в июле начнет действовать механизм бесплатного проезда в электричках для детей до семи лет.

Ранее кабмин утвердил новые правила для установления и подтверждения инвалидности в России. Изменения придут на смену действующему до 1 июля упрощенному порядку, который временно ввели из-за распространения COVID-19, чтобы минимизировать контакты.

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Марина Совина
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