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В России утвердили новый порядок назначения инвалидности

Кабмин утвердил новые правила для установления и подтверждения инвалидности в России

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Кабмин утвердил новые правила для установления и подтверждения инвалидности в России. Об этом сообщается на сайте правительства в среду, 6 апреля.

Изменения придут на смену действующему до 1 июля упрощенному порядку, который временно ввели из-за распространения COVID-19, чтобы минимизировать контакты.

Постановление уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Подчеркивается, что обновленный порядок будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения.

С 1 июля 2022 года гражданам предоставят возможность самим выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы. Существуют два варианта: очный, при личном присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают в бюро медико-социальной экспертизы с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

4 апреля Мишустин сообщил, что пенсии по инвалидности будут назначаться без подачи заявления.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России представило законопроект, который расширяет спектр возможностей трудоустройства людей с инвалидностью. В документе предлагается изменить квоту по трудоустройству инвалидов.

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Анна Щербакова
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