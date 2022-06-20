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В Литве заявили о согласовании блокады Калининграда с Еврокомиссией

МИД Литвы: запрет на транзит товаров в Калининград ввели после консультаций с ЕК

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Запрет властей Литвы на транзит санкционных товаров в Калининградскую область был введен после консультаций с Еврокомиссией (ЕК) и согласован с ней, заявил глава МИД республики Габриелюс Ландсбергис в ходе совещания совета министров иностранных дел стран Евросоюза (ЕС), трансляция которого доступна на сайте ЕК.

«С 17 июня санкционные товары (...) больше нельзя будет перевозить через Литву. Это (решение) было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством»,— рассказал он.

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. По предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Транзит прекратился в 00:00 18 июня.

В свою очередь в Совете Федерации потребовали от Европейского Союза исправить ситуацию с блокадой Калининграда со стороны Литвы, в противном случае у России будут «развязаны руки» для решения этого вопроса любыми способами.

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Варвара Кошечкина
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