Российский губернатор посоветовал «Макронам и Шольцам» посмотреть на Брянск

Губернатор Брянской области Богомаз посоветовал «Макронам и Шольцам» посмотреть на регион

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в беседе с «Известиями» рассказал, как население приграничного российского региона относится к обстрелам ВСУ.

По словам российского губернатора, сейчас у жителей региона тревожное настроение, однако паники нет. «Пусть все эти Макроны, Шольцы и Драги приезжают и посмотрят не на Бучу, а на Брянскую область. Пусть они объяснят людям, которые пострадали, ребенку, беременной женщине, оказавшейся там, — почему ВСУ стреляли в мирное население? Почему они не воюют с армией?», — задался он вопросом.

Богомаз отметил, что то же самое происходит в Донецке и Луганске.

Также он назвал действия российских военных профессиональными и качественными. Кроме того, жители обасти «всячески стараются скрасить их тяжелую службу».

Ранее режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в селе Займище Брянской области после обстрела со стороны Украины. Также были указаны границы зоны действия ЧС, которые проходят в пределах улиц Белорусской и Калинина села Займище. Режим введен, в частности, для органов управления, а также для сил местного звена системы предупреждения и ликвидации ЧС.