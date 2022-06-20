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«Яндекс Маркет» и Ozon занялись параллельным импортом

«Яндекс Маркет» и Ozon начали ввоз товаров в рамках параллельного импорта

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Крупнейшие российские маркетплейсы, в частности «Яндекс Маркет» и Ozon, решили заняться параллельным импортом самостоятельно — таким образом они пытаются наладить продажу брендов, чьи владельцы временно или окончательно остановили работу в России, пишет «Коммерсантъ». Ряд компаний намерены даже начать ввоз «тяжелого люкса».

В издании обратили внимание на несколько связанных с международными закупками вакансий, размещенных «Яндекс Маркетом». В компании прокомментировали, что заняты поиском новых каналов поставок, в том числе бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, а также развивают прямой импорт, начатый еще до украинского кризиса.

Близкий к «Яндексу» источник сообщил, что фирма создает отдельное подразделение для ввоза продукции в рамках параллельного импорта. На склады ее маркетплейса уже поступили первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов электроники и бытовой техники: посудомоечных машин, духовых шкафов, варочных панелей и видеокарт. Какие конкретно бренды появились в наличии, не уточняется.

Управляющий директор онлайн-ретейлера Ozon Сергей Беляков также заявил о планах компании самостоятельно заняться поставками по параллельному импорту — по такой схеме уже удалось ввезти продукцию Apple. Позже на площадке могут появиться и товары люксовых брендов холдингов LVMH (владелец торговых марок Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и других) и Kering (бренды Balenciaga, Gucci, Yves Saint Laurent и другие). «Из-за строгих правил люксовых брендов многие коллекции в России в принципе не продавались, другие товары не были представлены на крупных онлайн-платформах. Однако легализованная весной процедура параллельного импорта позволяет избежать подобных ограничений со стороны брендов и прежде всего силами продавцов расширить такой ассортимент», — отметил Беляков.

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В Wildberries и Lamoda отказались от комментариев. Собеседник газеты, близкий к Wildberries, рассказал о намерении компании начать параллельный импорт самостоятельно в случае дефицита каких-либо позиций — на данный момент компания рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы. Партнер компании One Story Ольга Сумишевская подчеркнула, что стоимость доставки в рамках параллельного импорта подорожает на 5–50 процентов, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, сроки поставок тоже вырастут.

В начале июня российские ретейлеры зафиксировали снижение ассортимента товаров из категорий электроника и бытовая техника из-за ухода зарубежных компаний и сложностей при поставках комплектующих. Наиболее существенно ассортимент снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple. Максимальное сокращение произошло в тех категориях, где преобладали американские, корейские и европейские бренды. Речь идет о смартфонах, телевизорах, посудомоечных машинах, встраиваемых холодильниках и духовых шкафах.

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Софья Ермакова
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