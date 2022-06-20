Двухэтажные поезда захотели запустить по московскому кольцу

Дептранс Москвы рассказал о планах запустить отечественные двухэтажные поезда по МЦК

Двухэтажные поезда захотели запустить по Московскому центральному кольцу (МЦК). О планах таким образом нарастить провозную способность маршрутной линии рассказали в Telegram-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что инициативу обсуждают с РЖД. В ведомстве рассчитывают, что запуск двухэтажных поездов создаст больше пространства и посадочных мест в вагонах — поездки на МЦК станут еще комфортнее для пассажиров. По словам заммэра Москвы и главы Дептранса Максима Ликсутова, новый транспорт будет на 100 процентов отечественного производства.

«Создание двухэтажного электропоезда усилит экономику страны: позволит обеспечить производителей новыми заказами, подтолкнет к организации дополнительного производства участников рынка, создаст рабочие места, необходимость в приобретении новых компетенций и повышению качества оборудования, создав благоприятную среду для импортозамещения, развивая промышленный потенциал и оказывая поддержку экономике в период санкционных воздействий», — пояснил чиновник.

Ликсутов отметил, что технические требования для поездов уже прорабатывают. В составах должны предусмотреть крепления для велосипедов, зарядки для электросамокатов, USB и TYPE-C порты гаджетов, места для беспроводной зарядки, а также туалетные комнаты с пеленальными столиками.

В конце мая стало известно, что транспортные карты «Тройка» в Москве начали выпускать на отечественных чипах. В Дептрансе заявили, что такие изделия пометили «V» — первая партия уже поступила в столичные кассы.