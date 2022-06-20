Тело новорожденного ребенка нашли на заводе в Москве

Тело новорожденного ребенка нашли на мусороперерабатывающем заводе в Новой Москве

В мусорном контейнере на улице Академика Корнилова в Новой Москве нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Мертвого младенца утром 20 июня обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего завода в поселке Мосрентген, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, определить, откуда приехала машина с телом, сейчас невозможно, так как за прошедшие выходные на предприятии приняли 149 грузовиков с отходами.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мертвого младенца нашли на сортировочной ленте мусороперерабатывающего завода в подмосковной Кашире. Полиция нашла мать ребенка и выяснила, что на девятом месяце беременности она самостоятельно отправилась в больницу, однако вернулась домой без ребенка.