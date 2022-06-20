Тело новорожденного ребенка нашли на заводе в Москве
В мусорном контейнере на улице Академика Корнилова в Новой Москве нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Мертвого младенца утром 20 июня обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего завода в поселке Мосрентген, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, определить, откуда приехала машина с телом, сейчас невозможно, так как за прошедшие выходные на предприятии приняли 149 грузовиков с отходами.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее мертвого младенца нашли на сортировочной ленте мусороперерабатывающего завода в подмосковной Кашире. Полиция нашла мать ребенка и выяснила, что на девятом месяце беременности она самостоятельно отправилась в больницу, однако вернулась домой без ребенка.