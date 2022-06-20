Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Тело новорожденного ребенка нашли на заводе в Москве

Тело новорожденного ребенка нашли на мусороперерабатывающем заводе в Новой Москве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В мусорном контейнере на улице Академика Корнилова в Новой Москве нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Мертвого младенца утром 20 июня обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего завода в поселке Мосрентген, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, определить, откуда приехала машина с телом, сейчас невозможно, так как за прошедшие выходные на предприятии приняли 149 грузовиков с отходами.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мертвого младенца нашли на сортировочной ленте мусороперерабатывающего завода в подмосковной Кашире. Полиция нашла мать ребенка и выяснила, что на девятом месяце беременности она самостоятельно отправилась в больницу, однако вернулась домой без ребенка.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине
Косметолог раскрыл опасность ботокса в молодом возрасте
В российском регионе оказалась повреждена подстанция из-за обстрела ВСУ
В «Горбачев-фонде» подтвердили проблемы со здоровьем Горбачева
В Минцифры высказались о наказании за использование VPN
Врачи нашли в желудке пациента 233 посторонних предмета
Тело новорожденного ребенка нашли на заводе в Москве
В России отреагировали на транспортную блокаду Калининграда
ФСБ задержала намеревавшегося собирать сведения о силовиках гражданина Эстонии
Названа замена западным стройматериалам в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.