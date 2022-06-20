В парламент Франции избрали горничную с пятью детьми

Активистка Кеке стала первой горничной в Национальной ассамблее Франции

Чернокожая профсоюзная активистка Рашель Кеке, также являющаяся матерью пятерых детей, стала первой горничной, которая смогла занять депутатское кресло во французском парламенте — Национальной ассамблее Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам второго тура парламентских выборов, 47-летняя уроженка Кот-д'Ивуар Кеке, выступившая от левой партии «Новый народный экологический и социальный союз» в столичном регионе Иль-де-Франс смогла одолеть экс-министра спорта Роксану Марасиняню, которая баллотировалась от правящей партии «Вперед!»

Уточняется, что многодетная чернокожая горничная добилась популярности у избирателей в 2019-2021 годах, когда принимала участие в забастовках работников парижского отеля Ibis Batignolles, требовавших увеличения заработной платы и улучшения условий труда.

19 июня стало известно, что по итогам второго тура парламентских выборов во Франции большинство в Национальном собрании страны получила коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе!» Согласно информации МВД Франции, явка на выборы в Нацсобрание страны (нижнюю палату парламента) составила 38,11 процента.