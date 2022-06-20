Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой

Представитель Калининградской области Лысков назвал паромы способом обойти запрет Литвы

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Все товары из санкционного списка, которые перестала пропускать через свою территорию Литва, можно обойти с помощью паромных поставок. Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, передает «Прайм».

Он пообещал, что власти перераспределят все логистические цепочки, чтобы загрузить водный путь доставки без потери объемов. Губернатор региона Антон Алиханов отметил, что паромный комплекс должен справиться с новыми условиями.

Литовские железные дороги с 18 июня запретили транзит грузов из Белоруссии в Калининградскую область. Поводом для такого решения были названы санкции Евросоюза. Поскольку ранее ЕС запретил доступ на свою территорию автомобилям российских транспортных компаний, то из способов доставки товаров в эксклав остались только авиаперевозки и перевозки по Балтийскому морю.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что республика приняла такое решение после консультации с Еврокомиссией и под ее руководством. По предварительным оценкам, запрет коснется 40-50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов, цемента и металлов.

Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов пригрозил Литве ответными мерами, объяснив, что теперь у России «развязаны руки». По его мнению, нынешняя ситуация выводит республику из ЕС, а кроме того, запрет провоза товаров является прямой агрессией.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине
В мусорном контейнере в Москве обнаружили тело новорожденного ребенка
В России отреагировали на транспортную блокаду Калининграда
ФСБ задержала намеревавшегося собирать сведения о силовиках гражданина Эстонии
Названа замена западным стройматериалам в России
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
Политолог рассказал об изменениях в политике Макрона после парламентских выборов
Мужчина устроил стрельбу в фудмолле «Депо» в центре Москвы
Атомные подлодки Северного флота применили крылатые ракеты на учениях
Жестокое избиение подростков в подмосковной электричке попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.