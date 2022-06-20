Шольц отметил необходимость обучения украинских солдат для применения оружия

Канцлер ФРГ Шольц: Украине нужен обученный персонал для эффективного использования оружия

Украине необходим обученный персонал для эффективного использования современного вооружения, поставляемого Западом. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Münchner Merkur.

«Если мы поставляем современные вооружения, такие как самоходные гаубицы или зенитно-ракетные комплексы, то солдаты также должны быть хорошо обучены, в противном случае эти вооружения станут неэффективными», — отметил немецкий политик. Шольц также обратил внимание, что для некоторых систем нужны определенные боеприпасы.

В интервью канцлер Германии также подчеркнул, чтоте, кто думает, что военное оружие доступно как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибаются.

Ранее сообщалось, что инструкторы из США уже начали обучение украинских военнослужащих. Солдатам покажут, как обращаться с бронетехникой, гаубицами и радарами.