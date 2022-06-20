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Вооруженные силы России нанесли удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре ВСУ

Минобороны заявило о нанесении удара высокоточными ракетами «Оникс» по инфраструктуре ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар высокоточными ракетами «Оникс» по военной инфраструктуре Украины. Об этом журналистам в понедельник, 20 июня, сообщили в Минобороны России.

«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — объяснили в ведомстве.

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Уточняется, что пуск ракеты по наземной цели был выполнен с побережья Черного моря расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион».

Ранее стало известно, что российские военные на Донецком направлении за сутки уничтожили 11 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Кроме того, были нанесены удары по 12 артиллерийским взводам ВСУ на огневых позициях, а также уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777.

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Никита Абрамов
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