Психолог назвал российским мужчинам способ стать хорошими отцами

Психолог Гончуков: осознание отцовства у мужчин наступает позже, чем у женщин

Психолог и специалист Московской службы психологической помощи населению Владимир Гончуков рассказал российским мужчинам, как стать хорошими отцами. В интервью для «Вечерней Москвы» он назвал способ выстроить доверительные отношения с ребенком.

Психолог отмечает, что отцовство — это новый и важный этап в жизни мужчины, который влияет на его самооценку. Именно в этот период, по мнению Гончукова, происходит развитие личности и знакомство с ранее неизвестным опытом. «Мужчине приходится "держать удар" в изменившихся обстоятельствах. Он берет на себя ранее неизвестные обязательства и отказывается от старого образа жизни, ведь теперь он — папа, у него появляется ответственность перед маленьким человеком», — объяснил эксперт.

Гончуков сообщил, что, если женщина начинает ощущать себя матерью еще в период беременности, то осознание отцовства у мужчин наступает гораздо позже: «Часто бывает так, что папа "признает" своего ребенка и понимает ответственность за него, чувствует себя полноценным отцом, лишь только когда ребенок вырастает, и с ним можно полноценно общаться». Чтобы стать хорошим отцом, по мнению эксперта, нужно быть включенным в судьбу отпрыска с самого начала. «Потому нужно больше разговаривать с женой о предстоящем рождении ребенка, общаться с самим младенцем, находящимся еще в утробе, строить с супругой совместные планы на будущее», — отметил он.

Кроме того, по словам Гончукова, дети воплощают в жизнь ту схему, которую видели в отношениях между своими родителями, поэтому важно относится к ребенку с поддержкой и уважением. «Если к мужчине в его семье, как к ребенку, относились хорошо (поддерживали и одобряли), то и он будет транслировать такое же отношение к своим детям. Если же наказывали, кричали, ставили в угол, то он, скорее всего, будет поступать аналогично», — заключил специалист.

До этого психолог назвала россиянам способ преодолеть нежелание работать. По ее словам, нужно придумывать интересные планы на выходные и искать новые цели в привычной работе.