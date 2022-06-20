Байдена уличили в нарушении обещания после его слов о Путине

Республиканка Макдэниэл напомнила Байдену об обещании брать на себя ответственность

Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл уличила президента США Джо Байдена в нарушении обещания брать на себя ответственность. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

Она опубликовала скриншот поста Байдена за 2020 год. Тогда политик утверждал, что «президент должен выполнять свою работу, а не обвинять других».

«Как думаете, Байден еще помнит об этом?» — спросила республиканка у фолловеров.

Ранее Байден заявил, что из-за России число беженцев превысило рекордную отметку в 100 миллионов. До этого американский лидер объяснил рост цен в США «подорожанием Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — сказал он, комментируя майские данные о рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране.