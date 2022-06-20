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Россия применила на Украине новые высокоточные авиационные ракеты

Россия применила в рамках спецоперации на Украине новые авиационные ракеты «305»

Фото: РИА Новости

Россия применила в рамках спецоперации на Украине новые высокоточные авиационные ракеты «305» для уничтожения важных военных объектов. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

«Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ», — рассказал источник.

Он пояснил, что новые ракеты обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров. Кроме того, у боеприпаса есть различные режимы наведения. Также ракеты могут захватывать цель оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН) ракеты, когда она находится еще на подвеске вертолета, после пуска боеприпас полностью автономен.

Ранее Минобороны России показало кадры работы высокоточных ракет большой дальности морского базирования️ «Калибр», в том числе применяемых на Украине. Отмечается, что с помощью высокоточных ракет за последние десять дней на территории трансформаторного завода в городе Николаеве было уничтожено десять 155-миллиметровых гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин противника.

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Марина Совина
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