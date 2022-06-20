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Росгвардия задержала четырех пособников ВСУ в Харьковской области

Росгвардия задержала четырех вооруженных пособников ВСУ в Харьковской области

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Росгвардия задержала четырех вооруженных пособников вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщает ТАСС.

По данным агентства, при досмотре у задержанных обнаружили автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова и более 500 патронов к стрелковому оружию. Пособники ВСУ были задержаны бойцами спецназа Росгвардии в ходе адресных проверок в Изюмском районе Харьковской области.

Ранее стало известно, что в Москве сотрудники ФСБ России и КГБ Белоруссии при силовой поддержке Росгвардии задержали четырех человек за незаконный сбор данных не менее чем о 30 россиянах, в том числе военнослужащих. В отношении двоих фигурантов избрали меру пресечения в виде заключении под стражу, в отношении еще двоих — домашний арест.

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Владимир Шарапов
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