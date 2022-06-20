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Россиянка решила свести счеты с сожителем и обвинила его в педофилии

В Магадане россиянка предстанет перед судом за ложное обвинение сожителя в педофилии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Магаданской области 41-летняя россиянка предстанет перед судом за ложный донос. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 6 мая женщина решила свести счеты с мужем и обратилась в правоохранительные органы, заявив, что ее сожитель совершал развратные действия в отношении семилетнего ребенка, зная, что за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего мужчине светит серьезный срок. Однако следователи выявили обман. СКР возбудил в отношении женщины дело по статье 306 («Заведомо ложный донос») УК РФ.

Обвиняемой грозит до 3 лет лишения свободы.

14 апреля сообщалось, что звезду сериала «Игры престолов», британского актера Джозефа Гатта арестовали по обвинению в откровенном сексуальном контакте с несовершеннолетней.

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Владимир Седов
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