Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении роты ВСУ и трех «Градов» в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с подразделениями Донецкой народной республики (ДНР) за сутки потеряли до роты личного состава (100-120 человек — прим. «Ленты.ру»). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Как утверждает донецкое командование, украинская армия в период с 19 по 20 июня также потеряла три реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град» и четыре грузовых автомобиля. Были подавлены три огневые точки в районе Авдеевки и Невельского.

«В результате обстрелов [украинской стороной] трое мирных жителей погибли и шесть получили ранения различной степени тяжести», — отчитались в Народной милиции.

Ранее стало известно о взятии Народной милицией ЛНР еще одного населенного пункта вблизи Северодонецка. Его зачистка завершилась утром в понедельник, 20 июня.