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Спорт

В Польше прокомментировали отстранение игрока от ЧМ из-за выступлений в России

В сборной Польши заявили, что не ожидают санкций от ФИФА из-за отстранения Мацея Рыбуса
Мацей Рыбус

Мацей Рыбус. Фото: Pawel Andrachiewicz / Globallookpress.com

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски прокомментировал отстранение защитника команды Мацея Рыбуса от чемпионата мира по футболу 2022 года из-за выступлений за московский «Спартак». Его слова приводит РИА Новости.

Квятковски заявил, что в команде не ожидают санкций от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) или Международной федерации футбола (ФИФА) из-за принятого решения. Он подчеркнул, что все вызовы в сборную страны курируются лично главным тренером Чеславом Михневичем. «Что касается того, может быть изменено решение или нет, я не уполномочен говорить о таком», — добавил представитель поляков.

Об отстранении Рыбуса от выступлений за сборную Польши из-за перехода в российский клуб стало известно ранее 20 июня. Футболист не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды, а также пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

Рыбус перешел из «Локомотива» в «Спартак» 11 июня. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Он провел за сборную Польши 66 матчей. На счету защитника два гола и 14 результативных передач.

Мировая история санкций
Анастасия Борисова
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