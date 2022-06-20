Польше предрекли распаковку угольных шахт вслед за ФРГ

Эксперт Демидов предрек распаковку угольных шахт в Польше и паузу в «зеленой повестке»

Польша — одна из стран, обладающих крупнейшими угольными запасами в Европе, и, естественно, она сейчас будет их распаковывать и получит за это немалую долю бенефитов, убежден международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал немцев усиленно экономить топливо в условиях сокращения объемов поступающего из России газа, а также заявил о необходимости увеличить использование «грязного топлива» — вернуться к эксплуатации угольных электростанций, работу которых в последнее время минимизировали.

Для возвращения к угольной энергетике Германии придется инвестировать определенное количество средств в восстановление шахт, которые закрывались последние 20 лет с целью перехода на «зеленую энергетику», обратил внимание Демидов.

Естественно, «зеленая повестка» будет откладываться на неопределенный срок Владимир Демидов международный эксперт рынка ресурсов и энергетики

«Использование угольных мощностей, возвращение угольных генераторов, возможно, и, скорее всего, это поможет на каком-то временном промежутке. Кроме того, мы должны понимать, что все-таки угольные станции, которые существовали 20 лет назад и сейчас — это разные вещи. Конечно, это самые грязные генераторы электроэнергии, но все-таки они сейчас чище, чем раньше. Тем не менее это шаг назад, и говорить о зеленой повестке сейчас будет неуместно», — поделился аналитик.

В начале мая ФРГ начала заполнение крупнейшего подземного газового хранилища (ПХГ) в Западной Европе «Реден», которое вмещает около четырех миллиардов кубометров газа. Чтобы обеспечить альтернативу российским поставкам, Германия, пока не располагающая терминалами для приема сжиженного природного газа (СПГ), зафрахтовала две плавучие установки для регазификации, что в перспективе позволит импортировать от 10 до 14 миллиардов кубометров газа. Всего Берлин хочет получить четыре плавучих терминала.

