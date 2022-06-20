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Ранее судимой россиянке дали срок за попытку убить щенка

В Амурской области ранее судимая россиянка попыталась убить щенка и отправилась в колонию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Амурской области за убийство щенка суд приговорил к одному году и трем месяцам колонии общего режима 40-летнюю жительницу поселка Прогресс. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, в феврале 2022 года, будучи в состоянии сильное алкогольного опьянения, женщина решила лишить жизни 4-месячного щенка. Злоумышленница нанесла животному тяжкий вред здоровью, полагая, что собака погибнет. Однако пострадавшего пса обнаружили прохожие и смогли быстро доставить его в ветеринарную клинику, где щенку оказали помощь. Покусившуюся на жизнь собаки задержали, выяснилось, что женщина была ранее судима.

Было возбуждено уголовное дело по статье 245 (Покушение на жестокое обращение с животным) УК РФ.

24 марта сообщалось, что в Иркутске россиянин сбросил с балкона трехмесячного щенка во время ссоры с женой.

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Владимир Седов
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