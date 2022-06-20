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Учительница устроила голую фотосессию с подростками и лишилась работы

The Sun: учительница из Великобритании лишилась работы после голой фотосессии учеников

Фото: shutterstock

41-летняя учительница изобразительного искусства из графства Нортгемптоншир, Великобритания, лишилась работы после того, как устроила экстравагантную частично голую фотосессии с участием учеников ее класса. Об этом пишет The Sun.

Райт разрешила 15-летним ученикам обоих полов фотографироваться в нижнем белье, держать в руках сигареты и бутылки с алкоголем. По ее словам, съемка была вдохновлена одним из художников, чьи работы они изучали на уроке. Тем не менее она не настаивала на том, чтобы подростки обязательно создавали подобные снимки.

О фотосессии стало известно после того, как фотографии случайно обнаружил руководитель отдела искусства и дизайна школы. Он сообщил об инциденте в Агентство по регулированию в области образования.

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Организация пришла к выводу, что учительница допустила нарушение профессиональных стандартов преподавания и отметила, что она так и не поняла серьезность последствий подобных акций для подростков. Райт было решено уволить. На заседании дисциплинарной комиссии женщина признала, фотосессию ошибкой. Она работала в школе с 2004 года и ранее за ней не было замечено нарушений.

Ранее сообщалось, что в США преподавательница одной из школ города Пасадена, штат Техас, вступила в интимные отношения с двумя учениками и оказалась под следствием. Она обвиняется в двух случаях «неподобающих отношений с ребенком». 

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Рузанна Акмалтдинова
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