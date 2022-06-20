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Соперник Медведева назвал его лучшим игроком мира

Польский теннисист Хуберт Хуркач назвал россиянина Даниила Медведева лучшим игроком мира

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Польский теннисист Хуберт Хуркач поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве. Его слова приводятся на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Хуркач назвал соперника невероятным игроком. «Он лучший в мире, поэтому играть с ним очень сложно. С самого начала матча у меня проходили все нужные удары, что придало мне дополнительный импульс», — рассказал поляк.

19 июня Медведев и Хуркач встретились в финале турнира в немецком Галле. Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу польского спортсмена. Для 25-летнего Хуркача этот титул стал первым в сезоне. Медведев проиграл третий финал подряд.

13 июня Медведев стал первой ракеткой мира. Он возглавил обновленный рейтинг ATP, сместив серба Новака Джоковича. Ранее россиянин был первой ракеткой мира с 28 февраля по 20 марта.

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