Аксенов раскрыл число эвакуированных после удара ВСУ по буровым установкам

Глава Крыма Аксенов заявил, что после удара по буровым установкам эвакуировали 94 человека

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым установкам в Крыму с платформ были эвакуированы 94 человека. Такие данные раскрыл глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«По ситуации с атакой буровых платформ «Черноморнефтегаза». На данный момент эвакуировано 94 человека», — сказал он.

Также глава региона отметил, что на охране действующих буровых платформ остается 15 военнослужащих.

Об ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» Сергей Аксенов сообщил 20 июня. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека. Поиски нескольких рабочих продолжаются до сих пор. Известно, что без вести пропавшими числятся семь человек.

Позднее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что количество пострадавших увеличилось до пяти. По ее словам, у двоих пострадавших — ожоги ноги, у одного медики диагностировали осколочное ранение ноги.