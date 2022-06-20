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В Кемерове захотели создать первый в России музей угля

Первый в России музей угля откроют в Кемерове в 2023 году

Фото: Joey Harris / Unsplash

В Кемерове захотели создать первый в России музей угля, новый комплекс планируется открыть в 2023 году здании Копикуза — акционерной компании Кузнецких каменноугольных копей и металлургических заводов, образованной в 1912 году. Как уточняет со ссылкой на администрацию города ТАСС, реставрация культурного объекта будет проводиться в основном за счет средств Президентского гранта культурных инициатив.

Собеседники агентства указали, что работа над проектом будет завершена в мае следующего года. Для реализации задумки властям необходимо будет подготовить документацию по проектированию реставрации «Главной конторы Копикуза (Кемеровского рудника)», где в будущем будет находиться «Карбонариум» — «Музей кузнецкого угля».

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент имеющиеся на территории страны музеи угля представлены небольшими локальными экспозициями при научных учреждениях и музеях. С появлением «Карбонариума» ситуация изменится. Представители администрации города уточнили, что особенностью музея станет музейная диорама с использованием видеомэппинга, до сегодняшнего дня подобных объектов в Сибири еще не было.

«Вместо традиционно используемых в подобных экспозициях масштабных изображений-панорам создается видеоизображение на полусферическом экране. На экране будет демонстрироваться процесс зарождения угля, геологические преобразования на нашей планете, будут использованы интерактивные технологии», — рассказали собеседники ТАСС.

Согласно данным агентства, сумма полученного на создание проекта гранта составила около 10 миллионов рублей. Эту сумму выделили в распоряжение музея-заповедника «Красная горка», который и будет заниматься созданием «Музея кузнецкого угля». Из городского бюджета и за счет частных пожертвований к упомянутой сумме обещают добавить еще порядка 3,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что дом участницы советской панк-группы «Гражданская оборона» Янки Дягилевой в Новосибирске захотели превратить в музей. Уточнялось, что переговоры с нынешними собственниками здания ведет мэрия города.

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Варвара Кошечкина
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