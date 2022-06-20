В ООН допустили расширение международного присутствия на Украине
ООН готова расширить международное гуманитарное присутствие организации на Украине. Такую возможность допустил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.
«Мы готовы к дальнейшему расширению нашего присутствия, но нам нужно, чтобы стороны [конфликта] выполнили свою часть работы», — заявил представитель генсека. Он добавил, что ООН по-прежнему получает информацию о массированных обстрелах территорий обеих сторон, и призвал Россию и Украину соблюдать международное право.
Ранее руководитель отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бубакер Бен-Бельхассен заявил, что ситуация вокруг Украины грозит ростом числа голодающих в мире на 11–19 миллионов человек в 2022–2023 годах. По его словам, кризис может привести к хроническому голоду. Бельхассен добавил, что речь идет лишь о предварительной оценке масштабов проблемы.