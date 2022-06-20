В ООН допустили расширение международного присутствия на Украине

Представитель генсека Дюжаррик заявил, что ООН готова расширить присутствие на Украине

ООН готова расширить международное гуманитарное присутствие организации на Украине. Такую возможность допустил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Мы готовы к дальнейшему расширению нашего присутствия, но нам нужно, чтобы стороны [конфликта] выполнили свою часть работы», — заявил представитель генсека. Он добавил, что ООН по-прежнему получает информацию о массированных обстрелах территорий обеих сторон, и призвал Россию и Украину соблюдать международное право.

Ранее руководитель отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бубакер Бен-Бельхассен заявил, что ситуация вокруг Украины грозит ростом числа голодающих в мире на 11–19 миллионов человек в 2022–2023 годах. По его словам, кризис может привести к хроническому голоду. Бельхассен добавил, что речь идет лишь о предварительной оценке масштабов проблемы.