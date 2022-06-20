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В ООН допустили расширение международного присутствия на Украине

Представитель генсека Дюжаррик заявил, что ООН готова расширить присутствие на Украине
Стефан Дюжаррик

Стефан Дюжаррик. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency

ООН готова расширить международное гуманитарное присутствие организации на Украине. Такую возможность допустил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Мы готовы к дальнейшему расширению нашего присутствия, но нам нужно, чтобы стороны [конфликта] выполнили свою часть работы», — заявил представитель генсека. Он добавил, что ООН по-прежнему получает информацию о массированных обстрелах территорий обеих сторон, и призвал Россию и Украину соблюдать международное право.

Ранее руководитель отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бубакер Бен-Бельхассен заявил, что ситуация вокруг Украины грозит ростом числа голодающих в мире на 11–19 миллионов человек в 2022–2023 годах. По его словам, кризис может привести к хроническому голоду. Бельхассен добавил, что речь идет лишь о предварительной оценке масштабов проблемы.

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Дмитрий Сотак
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