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У детей не обнаружили значимых побочных эффектов после вакцинации «Спутником V»

Гинцбург: у вакцинированных «Спутником V» детей не было значимых побочных эффектов
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что у детей от девяти до 11 лет, прошедших вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V», не было обнаружено значимых побочных эффектов.

«Никаких значимых побочных эффектов среди 14 провакцинированных детишек не наблюдалось», — заявил он.

По его словам, в скором времени группе независимых экспертов предстоит принять решение о возможности вакцинации для детей более младшего возраста, основанное на нынешних результатах исследования.

Ранее ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что новая мутация коронавируса может возникнуть этим летом. Она отметила, что COVID-19 сейчас распространяется Китае, а возбудитель инфекции неизбежно продолжит мутировать.

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Марина Совина
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