Врачи предостерегли от приема ряда витаминов перед сном

ETNT: прием витамина С на ночь может привести к расстройству желудка

Врачи предостерегли от приема ряда витаминов в вечернее время перед сном и объяснили причины, по которым этого не стоит делать. Их слова приводит издание Eat This Not That! (ETNT).

Уитни Стюарт, доктор медицинских наук и диетолог отметил, что прием витамина С на ночь может привести к негативным последствиям для организма. «Витамин С следует принимать во время еды, а не натощак. Прием этого препарата на ночь может усилить проблемы с кислотным рефлюксом и вызвать расстройство желудка», — уточнил эксперт.

Диетолог также порекомендовал воздержаться от приема витамина D перед сном. «Существует обратная зависимость между витамином D с гормоном сна, мелатонином. Прием этого витамина на ночь может остановить или замедлить естественную выработку мелатонина», — объяснил специалист.

Эксперты также советуют отказаться от приема витаминов группы B на ночь. «Это относится к витаминам B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 и B12. Причина, по которой я не советую этого делать, заключается в том, что витамины группы В играют решающую роль в выработке гормонов, таких как серотонин и мелатонин. Перед сном они могут активизировать работу мозга и нервной системы, поэтому заснуть будет гораздо сложнее. Я советую принимать витамины группы В утром во время завтрака», — уточнил Дэвид Калпеппер, доктор медицинских наук, специалист по внутренним болезням Life MD.

Профессор Мониша Бханоте также советует принимать поливитамины в первой половине дня: «Поливитамины лучше всего принимать за завтраком или обедом. Они содержат витамины D, E, A и K, которые лучше усваиваются с жиросодержащими продуктами. Витамины группы В могут приниматься как с пищей, так и без нее. Чтобы получить максимальный заряд энергии, который могут обеспечить витамины группы В, предпочтительнее принимать их до двух часов дня. Поливитамины или комплекс витаминов группы В, содержащие В6, также могут повлиять на качество сна».

