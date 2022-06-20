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Один вид париков стал трендом лета 2022 года

PopSugar: парики U-образной формы, не скрывающие натуральные волосы, стали трендом 2022

Фото: unsplash

Парикмахер Арлин Мартин назвала один вид париков трендом лета 2022 года, соответствующий материал появился на сайте издания PopSugar.

Речь идет о специальных париках U-образной формы, которые позволяют оставить на виду натуральные волосы у пробора. По словам эксперта, подобный вид искусственных прядей помогает быстро создать желаемую прическу, не скрывая собственные волосы клиента и не повреждая их во время укладки посредством горячих инструментов. «Парики U-образной формы отличаются от традиционных тем, что они не скрывают волосы человека полностью. Они подбираются с учетом текстуры и цвета натуральных прядей», — рассказала она.

Помимо этого стилист порекомендовала серьезно отнестись к выбору данного парика: в среднем такое изделие стоит 200 долларов (11 тысяч рублей). «Вместо того, чтобы покупать парик вслепую, зайдите в специализированный магазин и примерьте его», — призвала Мартин и посоветовала в первый раз отдать предпочтение парику из натуральных волос вместо синтетических.

В мае в сети выставили на продажу парик певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Продавец предлагал приобрести изделие с длинными локонами голубого цвета за 500 тысяч рублей. «Парик носила Ольга Бузова для фотосессии, состояние отличное», — гласило описание лота.

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Мария Винар
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