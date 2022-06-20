В ЛНР сообщили об окружении украинских частей в Горском и Золотом

НМ ДНР сообщила об оперативном окружении ВСУ в Горском и Золотом

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в оперативное окружение союзных войск в районе населенных пунктов Горское и Золотое. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

Города Горское и Золотое находятся южнее окруженного российскими войсками Северодонецка. Как отметил офицер, кольцо удалось создать после прорыва российских войск под Камышевахой.

«Мы уже прошли через этот населенный пункт, и на попаснянском направлении развиваем успех, в направлении населенного пункта Лисичанск», — указал Марочко. Численность попавших в окружение частей он не назвал.

Ранее стало известно о взятии Народной милицией ЛНР еще одного населенного пункта вблизи Северодонецка. Его зачистка завершилась утром в понедельник, 20 июня.