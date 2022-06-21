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29 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

29 военных самолетов Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Фото: Ann Wang / Reuters

По меньшей мере 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство острова.

Отмечается, что в операции участвовали истребители, стратегические бомбардировщики, противолодочные самолеты и другие воздушные суда НОАК.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера. Издание Radio Free Asia, финансируемое правительством США, предположило, что власти Китая таким образом готовятся к «невоенной» операции на Тайване и планируют захватить территорию острова.

10 июня представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что Пекин готов к военным действиям в случае, если кто-либо примет попытку отделить Тайвань от Китая. Заявление было сделано после того, как власти США пообещали Тайваню увеличить размеры военной помощи, которую оказывают в связи с опасениями возможного вторжения китайских властей.

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Алина Гончарова
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