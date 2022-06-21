Минобороны заявило о сбитом украинском Су-25 над Харьковской областью

Минобороны России отчиталось об уничтожении 19 беспилотников и одного Су-25

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) сбили принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолет Су-25 в небе над Харьковской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России во вторник, 21 июня.

Также были уничтожены 19 украинских беспилотников в районах разных населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) и Харьковской области. Всего, по данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 209 самолетов и 1292 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Министерство обороны также отчиталось о перехвате пяти тактических ракет «Точка-У» и 30-ти реактивных снарядов РСЗО «Ураган» противника.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее Минобороны показало на видео боевую работу расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и пуски ракет по объектам военной инфраструктуры Украины.