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В ДНР разрешили нанимать иностранцев на контрактную службу

Глава ДНР Пушилин разрешил нанимать иностранных граждан на контрактную службу

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин разрешил нанимать иностранных граждан на контрактную службу во внутренние войска ДНР. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте лидера республики.

Согласно документу, в период действия военного положения и в военное время, иностранцы могут проходить военную службу в республике по контракту.

Договор будет заключаться на один год с возможностью продления. Если контракт закончится в период мобилизации, его продлят автоматически.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон, который отменяет возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе. Согласно новым правилам, первый договор о прохождении военной службы граждане России могут заключить в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.

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Алевтина Запольская
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