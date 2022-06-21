В ДНР разрешили нанимать иностранцев на контрактную службу
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин разрешил нанимать иностранных граждан на контрактную службу во внутренние войска ДНР. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте лидера республики.
Согласно документу, в период действия военного положения и в военное время, иностранцы могут проходить военную службу в республике по контракту.
Договор будет заключаться на один год с возможностью продления. Если контракт закончится в период мобилизации, его продлят автоматически.
Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон, который отменяет возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе. Согласно новым правилам, первый договор о прохождении военной службы граждане России могут заключить в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.