В ДНР разрешили нанимать иностранцев на контрактную службу

Глава ДНР Пушилин разрешил нанимать иностранных граждан на контрактную службу

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин разрешил нанимать иностранных граждан на контрактную службу во внутренние войска ДНР. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте лидера республики.

Согласно документу, в период действия военного положения и в военное время, иностранцы могут проходить военную службу в республике по контракту.

Договор будет заключаться на один год с возможностью продления. Если контракт закончится в период мобилизации, его продлят автоматически.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон, который отменяет возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе. Согласно новым правилам, первый договор о прохождении военной службы граждане России могут заключить в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.