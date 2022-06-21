Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Азербайджан и Узбекистан договорились о военно-техническом сотрудничестве

Азербайджан и Узбекистан договорились о военно-техническом и промышленном сотрудничестве
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Власти Узбекистана и Азербайджана договорились о военно-техническом и промышленном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба узбекского президента Шавката Мирзиеева.

Отмечается, что по итогам прошедших в Узбекистане переговоров глава республики и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, в их присутствии также были подписаны 18 документов, в частности — межправительственные соглашения о сотрудничестве в военно-технической, промышленной и туристической сферах, а также в области борьбы с незаконной миграцией.

Ранее президент Узбекистана предложил обновить Конституцию республики и провести всенародный референдум по поправкам в основной закон страны. Он не уточнил сроков проведения голосования, но подчеркнул, что оно будет соответствовать принципу «единственным источником и автором Конституции является народ».

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В российском регионе разбился военный самолет
Новый способ нажиться на туристах в Геленджике возмутил россиян
Врач раскрыла способ избавиться от красных точек на ногах после бритья
Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии
Додону продлили домашний арест
В Латвии задержали сотрудничавшего с агентством Sputnik журналиста
Азербайджан и Узбекистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
В Нидерландах обнаружили двухтысячелетний римский храм
Мальчик перенес переломы 100 костей из-за редкого заболевания
Бельгия передала Демократической Республике Конго зуб Патриса Лумумбы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.