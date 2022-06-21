Азербайджан и Узбекистан договорились о военно-техническом сотрудничестве

Азербайджан и Узбекистан договорились о военно-техническом и промышленном сотрудничестве

Власти Узбекистана и Азербайджана договорились о военно-техническом и промышленном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба узбекского президента Шавката Мирзиеева.

Отмечается, что по итогам прошедших в Узбекистане переговоров глава республики и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, в их присутствии также были подписаны 18 документов, в частности — межправительственные соглашения о сотрудничестве в военно-технической, промышленной и туристической сферах, а также в области борьбы с незаконной миграцией.

Ранее президент Узбекистана предложил обновить Конституцию республики и провести всенародный референдум по поправкам в основной закон страны. Он не уточнил сроков проведения голосования, но подчеркнул, что оно будет соответствовать принципу «единственным источником и автором Конституции является народ».