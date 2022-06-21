В Донецке мужчина погиб под завалами обстрелянного дома

Мэр Кулемзин сообщил, что в Донецке под завалами обстрелянного дома нашли тело мужчины

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под завалами одного из домов в Куйбышевском районе было найдено тело мужчины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кулемзина, здание на Никополь-Мариупольской улице обрушилось после пожара, вызванного попаданием снаряда. Погибший был 1962 года рождения.

Накануне стало известно, что в Донецке прогремели мощные взрывы. Как сообщают очевидцы, интенсивность обстрелов то очень плотная, то стихает.

В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18 июня погибли два сотрудника МЧС Донецкой народной республики (ДНР). Еще три получили серьезные ранения.

