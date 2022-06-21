Спасатели вытащили из дымохода частного дома енота

В Новороссийске спасатели вызволили из дымохода енота, зверек забрался туда из-за жары

Забравшегося из-за жары в дымоход частного дома енота вызволили в Новороссийске. Как уточняет KP.RU, за помощью к спасателям обратились жители дома — они сообщили, что нечто заползло в дымоход и издает странные звуки.

Выяснилось, что в трубу залез енот. «Мы приехали на вызов, когда хозяева сообщили, что в дымоходе кто-то сидит и издает жутковатые звуки», — рассказал журналистам глава спасотряда в Новороссийске Алексей Одеров.

По его словам, покрытого слоем копоти незваного гостя вытащили и посадили в клетку, а затем вывезли в лес и отпустили на волю.

Ранее сообщалось, что в Балахинском районе Нижегородской области неравнодушные россияне и сотрудники спецслужб вытащили из колодца молодого двухгодовалого лося.