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Премьер Греции предрек Франции полный паралич власти

Премьер Греции: после потери Макроном большинства в парламенте Францию ждет паралич власти
Кириакос Мицотакис

Кириакос Мицотакис. Фото: Nicolas Landemard / Globallookpress.com

После потери президентом Франции Эммануэлем Макроном большинства в парламенте стране грозит полный паралич власти. Такое развитие ситуации в Пятой республике предрек премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает РИА Новости.

«Франции грозит полный паралич. Хотя президент Макрон и победил на выборах, ему будет очень трудно выполнять законодательную работу без явного большинства в парламенте», — заключил министр.

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По словам Мицотакиса, французский президент — сильный политик в сфере международных связей и обороны, однако в вопросах внутренних реформ Макрону сложно найти союзников.

19 июня во Франции завершился второй тур парламентских выборов. По итогам голосования простое большинство (но не абсолютное) в Национальном собрании страны получила коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе». Второе место занял «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, третье — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

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Виктория Кондратьева
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