Хоккеист «Тампы» Кучеров повторил рекорд Гретцки по очкам в трех розыгрышах плей-офф НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заработал два очка в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли сезона-2021/2022 против «Нью-Йорк Рейнджерс». Статистика доступна на сайте турнира.

Кучеров отметился двумя результативными передачами. Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 6:2. 28-летний хоккеист набрал 25 очков в ходе одного розыгрыша плей-офф третий сезон подряд, повторив рекорд Уэйна Гретцки. Канадец добивался подобного результата с 1983-го по 1985-й.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвертый матч серии пройдет в Тампе 23 июня. Он начнется в 03:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа». В составе команды, помимо Кучерова, выступают голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.