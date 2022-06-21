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Арестованная по делу о мошенничестве бывшая зампред Пермского края вышла из СИЗО

Суд освободил из СИЗО под домашний арест экс-зампреда правительства Пермского края Лопаеву
Елена Лопаева

Елена Лопаева. Фото: Аргументы и факты / Ольга Семенова

Мотовилихинский районный суд Перми изменил меру пресечения бывшей заместителю председателя правительства Пермского края Елене Лопаевой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Чиновницу освободили из СИЗО под домашний арест сроком на три месяца.

Ее задержали в январе по делу о мошенничестве с деньгами благотворительного фонда. По версии следствия, она сговорилась с руководителем организации о хищении средств. Следствие оценило ущерб в 50 миллионов рублей. После задержания Лопаеву арестовали.

Елена Лопаева входила в команду предыдущего губернатора края, министра экономического развития России Максима Решетникова. В 2015 году она занимала пост замглавы департамента экономической политики, возглавляемый в то время Решетниковым, а после его назначения на пост губернатора Пермского края стала вице-премьером Прикамья. После ухода Решетникова в 2020 году Лопаева также покинула свой пост и переехала в Москву.

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Любовь Ширижик
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