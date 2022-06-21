Россиянам предложили комбинированные туры в Стамбул с отдыхом на море

АТОР: стоимость комбинированного тура в Стамбул начинается от 136 тысяч рублей на двоих

Туроператоры предложили россиянам туры в Стамбул, в которых комбинируется отдых в городе и в пляжных отелях. Оптимальную стоимость путевок назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российским туристам предлагается совместить осмотр достопримечательностей Стамбула с отдыхом на Черном или Мраморном море. Программа будет включать две ночи проживания в исторической части города, ночную прогулку по Босфору с ужином и размещение от двух до шести ночей в пляжном отеле. Так, у «Интуриста» туры рассчитаны с вылетом из восьми городов (Москва, Новосибирск, Казань, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Минеральные Воды), у ANEX Tour — из 14 (к вышеперечисленным городам за исключением Махачкалы добавляются Челябинск, Тюмень, Сочи, Саратов, Нижний Новгород, Екатеринбург, Грозный).

При этом путешественники могут выбрать класс отеля, но не конкретную гостиницу — распределение будет проводиться принимающей стороной за несколько дней до заезда по системе «фортуна». В цену каждой путевки также включены все трансферы, страховка, завтраки и бесплатное пользование пляжным оборудованием. Стоимость тура категории «три звезды» на семь ночей (две в Стамбуле, пять в пляжном отеле) начинается от 136 тысяч рублей на двоих на конец июля с вылетом из Москвы.

«Такой же тур с четырехзвездочным отелем в Стамбуле — от 143,8 тысячи рублей на двоих, а с пятизвездочным отелем — от 153,8 тысячи рублей на двоих», — добавили в АТОР.

Ранее россиянам напомнили о способах добраться до европейских курортов с пересадкой через Турцию. Так, в июле цены на билеты из Москвы в Стамбул и обратно «Аэрофлотом» варьируются в пределах 30 тысяч рублей, компанией Turkish Airlines — в пределах 60 тысяч рублей.